وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الاثنين) برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، على إقرار تعديلات على آلية التعيين والترقيات على عدد من المراتب الوظيفية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء ألزم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص من ذوي الشخصية المعنوية العامة، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قبل البدء في إجراءات التعيين أو الترقية على وظيفة من وظائف المراتب: (12 ، 13 ، 14 ، 15)، في سلم رواتب الموظفين العام وما يعادلها.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى التحقق من توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، والتأكد من مدى مناسبة من سيشغل الوظيفة، وذلك وفق نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية لهذا الغرض يوقعه المسؤول الأول في تلك الجهة ويرسَل إلى وزير الخدمة المدنية.وفق “أخبار 24”.
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