نشرت شركة الاتصالات السعودية أمس (الأحد) مقطع فيديو توعويا، يصور في مشهد تمثيلي أضرار استخدام الجوال أثناء القيادة، والكوارث التي قد يتسبب بها ذلك.
وأظهر المشهد انشغال سائق بجواله وارتطامه إثر ذلك وجها لوجه بسيارة أخرى، حيث تتباطأ الكاميرا مظهرةً كيف قذف به الحادث خارج السيارة وسقوطه أخيرا على أرضية الشارع، ولكن في كلها كان يبادر بإمساك جواله بابتسامة وكأن شيئا لم يحدث، لينتهي الإعلان التوعوي بجملة “هل تريد أن تتمسك بجوالك حتى النهاية؟”.
وسبّب الفيديو تباينا في ردات الفعل بين متلقيه، حيث قال متابعون إن الإعلان محير، وكأنه يحض على التمسك بالجوال حتى في وقت الحادث، على حد تعبيرهم، منتقدين ركاكة التنفيذ، فيما وضّح آخرون أن الهدف هو التحذير من الحالة الغريبة للشخص المهووس بجواله، ممتدحين الفكرة.
وفق “أخبار 24”.
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