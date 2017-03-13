أوضح صندوق التنمية العقاري أن برنامج “التمويل السكني المدعوم” الجديد يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو يستهدف جميع المدرجين بقوائم انتظار الصندوق ووزارة الإسكان الذين سوف يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري.
وأبان أن المستفيد سيحصل على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره، وأن الصندوق سيقوم بدوره بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله.
وأبان أن البرنامج يتميز بسهولة الإجراءات وسعة تغطيته من خلال البنوك المشاركة في البرنامج من خلال فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، مضيفاً أن مدة سداد التمويل تصل إلى 20 سنة وأكثر.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت عن الدفعة الأولى للتمويل السكني المدعوم عن طريق صندوق التنمية العقاري، والتي شملت 7700 مستفيد في عدة مناطق، ويتم التمويل عبر “بنك الرياض” و”العربي الوطني” و”مصرف الإنماء” و”بنك البلاد”، وشركة “بداية لتمويل المنازل”.وفق “أخبار 24”.
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