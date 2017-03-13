تستقبل شعبة مرور محافظة الخرج غداً الثلاثاء استقبال العوائل وذلك ضمن معرض فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد “حياتك…امانه” والذي يقام بمسرح الكلية التقنية بالمحافظة حيث تقدم العديد من الفقرات المسرحية والبرامج التوعوية بمشاركة عدد من الفرق الاستعراضيه والتطوعية وتستقبل الزيارات من الخامسه عصراً وحتى التاسعه مساءاً .
فيما يشارك كيان تاكسي بتقديم خدمة التوصيل المجاني عبر الطلب من خلال تطبيقاتها على اجهزة الايفون والاندرويد للاجهزه الذكيه.
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