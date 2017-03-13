اتهمت سيدة مستشفى العميس بجازان بالتسبب في وفاة والدها نتيجة فيروس أصيب به خلال تنويمه بالمستشفى، وذلك من خلال مقطع فيديو صورته داخل العناية المركزة، فيما نفت إدارة المستشفى صحة ما ذهبت إليه السيدة.
وأظهر الفيديو قيام عدد من العاملين وهم يرتدون قفازات و”كمامات” بإجراء نظافة شاملة بإحدى غرف المستشفى، وقد أشارت السيدة إلى أنهم يقومون بذلك عقب وفاة والدها بسبب الفيروس.
من جهتها، أوضحت إدارة المستشفى في بيان لها أن أعمال التنظيف التي تمت هي إجراء روتيني يتم كل 3 أشهر، وأنه لا صحة لوجود أي تفشٍّ وبائي بالمستشفى.
وقال مدير المستشفى أحمد الحارث إنه تم تشكيل لجنة من قبل صحة جازان تضم إدارة القطاع الصحي وإدارة مكافحة العدوى، وتم التأكيد على خلو المنشأة من أي وبائيات.
وأبان أن والد السيدة يبلغ من العمر 95 عاماً وأدخل المستشفى بسبب تعرضه لنزيف في المخ، مع إصابته بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وأنه توفي نتيجة ارتجاع في سوائل المعدة إلى الرئة، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الأمر والتصوير داخل المنشأة والتعدي على حقوق المرضى.
وفق “أخبار 24”.
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