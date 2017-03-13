استغرب مصدر مسؤول بإدارة الهلال عدم تقديم إدارة النصر طلب حكام أجانب لمواجهة الفريقين في دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في الأول من إبريل المقبل حتى الآن وقال: «اللقاء يعد على أرض النصر حسب جدول البطولة ولم تتحرك إدارته بطلب طاقم تحكيم أجنبي على الرغم من أن النظام الجديد منح الأندية أحقية الاستعانة بالحكام الأجانب في المسابقة بدءاً من منافسات دور الـ 16 بشكل مفتوح».
وأضاف: «الهلال خاض تجربة مميزة وناجحة ساهمت في لعب الفريق بهدوء خلال تواجد الحكام الأجانب في مباريات الفريق الماضية بالدوري بعد قرار الاتحاد السعودي برفع عدد طواقم الحكام الأجانب لجميع الأندية ليكون العدد ثمانية في مسابقة «دوري جميل»، مع السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتشدد إدارة الهلال على رفض قيادة الحكم المحلي للقاء الحساس وتنوي تقديم طلب حكام أجانب في حال عدم اتخاذ النصر هذه الخطوة قبل اللقاء بـ14 يوما أي بعد أربعة أيام.وفق “الرياض”.
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