كشفت مصادر عن رفض رئيس أعضاء شرف نادي النصر، الأمير مشعل بن سعود، مطالب العديد من أعضاء الشرف المؤثرين باستقالة الأمير فيصل بن تركي، على خلفية خسارة الفريق لنهائي كأس ولي العهد امام الاتحاد الجمعة الماضية، وبحسب المصادر، فإن اجتماعاً يضم العديد من أعضاء الشرف سيعقد خلال الفترة المقبلة لبحث أوضاع النادي، وان غالبية الأعضاء الذين سيعقدون الاجتماع خارج اجتماع الهيئة الشرفية الحالية، وتم تأجيل الاجتماع الى حين عودتهم من خارج المملكة كونهم مرتبطين بمهمة عمل رسمية.
وكان عضو شرف النادي السابق طلال الرشيد قد طالب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بالاستقالة، في حديثه على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «انا عضو شرف سابق ولم اسدد العضوية الحالية، وطالما انا مشجع فمن حقي التعبير عن مشاعري، للأسف نادي النصر الآن ليس الكيان السابق الذي نعشقه ونشجعه، الآن النصر اصبح نادي الرئيس واصدقائه، والإدارة لا تسمع لأي محب كما هو حال أعضاء الشرف الرسميين، انا لدي رسالة لإدارة النصر طالما ان عواطفكم واحاسيسكم لا تتحكمون فيها، من الأفضل ان ترحلوا، النصر لا يقف على احد، النصر في السابق فقد الرمز عبدالرحمن بن سعود وواصل المسيرة، وأتمنى ان لا يخرج علينا احد ويقول من سيأتي بعد الأمير فيصل بن تركي، فالنصر لديه رجال قادرون على السير بالكيان الى البطولات».
وكانت إدارة النصر قد اجلت الإعلان عن اقالة مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون الى بعد مواجهة الغد امام الرائد، حيث ينتظر ان يتم الغاء عقده وتكليف مدرب فريق الناشئين الكرواتي ثيو براجا الذي سبق وان قاد الفريق بعد رحيل ابن جلدته زوران، ويتوقع ان يكون القرار قد طالب به اللاعبون من قبل مواجهة الاتحاد في النهائي في ظل تواضع منهجيته الفنية وافتقاده للقراءة السليمة للفرق التي سيقابلها النصر، وتأتي تلك الخطوة تحسباً لمواجهة الهلال في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة في الأول من ابريل المقبل.وفق “اليوم”.
وستكون فترة التوقف خير اعداد لبراجا لتجهيز الفريق قبل موقعة الديربي، حيث يحظى بقبول كبير من الإدارة واللاعبين ونجاحه الكبير مع فريق الناشئين، حيث يتصدر الدوري الممتاز وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الاتحاد.
ويسعى النصر لتأكيد تأهله الرسمي الى دوري ابطال آسيا في نسخته المقبلة عندما يواجه الرائد في ظل توقف رصيد الشباب، وباتت المراكز الاربعة الأولى محجوزة لأندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
وكان الفريق قد أنهى أمس تحضيراته لمواجهة الرائد التي ستشهد غياب المدافع عمر هوساوي وخالد الغامدي، حيث استعان كارتيرون بالثنائي عبدالله مادو والكرواتي ايفان تومتشاك، في حين سيتواجد حسن الراهب وحيداً في خط المقدمة، وضم كارتيرون سامي النجعي لقائمة الـ18 بعد ابعاده الغريب في مواجهة النهائي امام الاتحاد.
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