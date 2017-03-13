أكد مدير عام الكرة السابق في النصر محمد السويلم أن مشكلة فريقه كانت ومازالت مستمرة في عدم اعطاء المدرب الصلاحيات الكاملة والتدخل في بعض الجزئيات مما يؤثر سلبيا على الفريق، وقال: “من خلال القائمة التي خاضت نهائي كأس ولي العهد، واضح أن الاختيارات لم تكن موفقة، ومن عامل تجربة ميدانية فتعامل وتفاعل المدرب لم يكن موجودا كونه كان مغيبا ذهنيا عن المباراة فكانت واضحة وهو جالس على مقاعد البدلاء، وهذا يدل على امور حدثت قبل المباراة اثرت على حضوره قبل واثناء اللقاء في قراراته والمواجهة كانت في يد النصر في ظل تمتع لاعبيه براحة أكثر من لاعبي الاتحاد، ووجود الوقت الكافي لقراءة الخصم بشكل أكثر بعكس الفريق الاتحادي المجهد الذي تعرض لخسارة قبل النهائي من الهلال ووجد ايقافات للاعبيه ويفترض أن تكون المبادرة من النصر، فكلما مضى الوقت كانت المباراة في مصلحة الاتحاد لأخذ الثقة وارتفاع الروح المعنوية التي تعتبر السلاح القوي للاتحاديين”.
وأضاف: “النصر ارتكب اخطاء فنية بمشاركة ثلاثة لاعبين كان لهم دور مؤثر في الفريق في الفترة الماضية، وشارك الظهير الايسر حسين عبدالغني بعد غياب أكثر من ثلاثة اشهر، ومشاركة الحارس عبدالله العنزي وحالته المتقلبة من خلال مشاركته اليوم وغيابه في الغد، والحالة النفسية للاعب الوسط عوض خميس والقلق الذي يعيشه بسبب توقيعه لناديين وتفكيره بالقرارات المستقبلية، والدور الذي منح للاعب الوسط الباراغوياني فيكتور ايالا ولم يؤده بالشكل المطلوب، وبذلك اصبح الفريق ناقصا للعدد بتواجد الثلاثي، وباتت زيادة عددية للاتحاد، والامور كانت واضحة بوجود تدخل في عمل المدرب، ولا يمكن ان يشرك مدرب فني لاعبا غائبا قرابة الأشهر الاربعة في مباراة حاسمة ومصيرية، فالمؤشرات توضح بأن المدرب اجبر ويفترض عليه اشراك بعض اللاعبين، وحالته النفسية وهو خارج المستطيل الاخضر كانت واضحة، فلا يعرف متى يخرج اللاعب؟ ومن يشرك من البدلاء؟”.
وامتدح السويلم المدرب الكرواتي السابق زوران ماميتش، وقال: “زوران اوجد شخصية للفريق، فهو صاحب القرار الأول والأخير بالنصر، ويملك قراءة فنية وقدرات كبيرة ساعدته بالنجاح نوعية لاعبي النصر الذين يحدثون الفارق، والخسارة ربما تكون في مصلحة الفريق، ومن تدخل في الاجراءات الخاطئة بالمباراة النهائية ربما تقوده لاصلاح الخلل في الفترة المقبلة، والكأس ذهب لمن يستحقه، وتجرعنا الألم من الخسارة، ويجب الاستفادة من الماضي والتطلع للمستقبل”.وفق “الرياض”.
مطالبا باستمرار المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ومنحه الصلاحية كافة وقال: “لا بد من منحه كامل الوقت لوضع بصمته الفنية، والعمل الذي نشاهده الان هو عمل المدرب السابق زوران، ومن الصعوبة ان يحدث كارتيرون بصمته في فترة قصيرة.
وابدى مدير الكرة النصراوية السابق حبه وتقديره لقائد النصر حسين عبدالغني على الرغم من التحفظ على بعض سلوكياته داخل الملعب، وقال: “لا يمكن ان يعطي في هذا السن خصوصا أن المركز الذي يلعب به يحتاج لجهد بدني، واحتراما لهذا التاريخ من المسؤولين النصراويين فعلينا عدم المتاجرة فيه لا من عبدالغني ولا من غيره وننصحه بالاعتزال وخدمة النصر في أي مكان، ويجب ان يكون الانسان صادقا ويظهر ما يساعد في حل المشكلة”.
ووجه السويلم رسالة للجمهور النصراوي: “كنتم ومازلتم وستظلون النجم رقم واحد في النصر، والعنصر الأهم الذي يستطيع ان يصنع الفارق وان يعيد النصر كما كان وستعيدونه في القريب العاجل، فلا تتخلوا عن ناديكم، ولا تجزئوا النصر فليس هو الامير فيصل بن تركي ولا الامير عبدالرحمن بن سعود ولا محمد السويلم، النصر كيان شامخ مثل الشمس.
مشددا على أن ما يميز النصراويين هو الوفاء، وقال: “الامير فيصل قدم وخدم وضحى واعاد النصر للبطولات، فله جزيل الشكر، ولكن يجب عليه ان يغلب مصلحة النادي على بعض مصالحه الشخصية”.
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