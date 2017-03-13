أكد رئيس نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن أنهم أوقفوا أفراح الفوز بكأس سمو ولي العهد موقتا، والتركيز على مباراة الباطن غدا، ضمن دوري جميل للمحترفين، مبينا أنهم في العميد يسعون لمواصلة المشوار في الدوري حتى آخر مباراة في الموسم الحالي، متمنيا أن يحصد الانتصارات والنقاط في بطولة الدوري.
وشكر باعشن الرباعي الموجودين في الفريق الأول الذين أسهموا في تحقيق العميد كأس ولي العهد أخيرا وهم مدير الفريق عاطف طاشكندي، والإداري سلطان ينبعاوي، ومسؤول المعسكرات كمال أبشر، ومسؤول الملابس لقمان، مبينا أنهم كانوا معه حاضرين من خلال تقديم العمل الدؤوب على مستوى الفريق في جميع المنافسات المحلية، وهم شركاء مع الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة وأعضاء الشرف والجماهير الاتحادية الوفية.وفق “عكاظ”.
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