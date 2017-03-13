علمت مصادر أن مهاجم الفريق النصراوي السابق المحترف البرازيلي إيفرتون، الذي قدم الى نادي النصر في موسم 2014، كسب القضية التي رفعها على نادي النصر للفيفا، ويلزم الاتحاد الدولي “فيفا” نادي النصر بدفع مبلغ 6,5 مليون ريال تقريباً.
وذكرت “عين اليوم” أن القرار وصل إدارة نادي النصر خلال الساعات الماضية، وتبحث ادارة النصر عن حل سريع لهذه القضية، وستُحال القضية إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، ويحق لنادي النصر أن يستأنف القرار خلال الأيام المقبلة.
يُشار إلى أن قضية إيفرتون ليست الأولى والأخيرة للنصر في الفيفا، بل توجد عدة قضايا سيأتي وقتها مستقبلاً.
يُذكر أن إيفرتون وقَّع للنصر موسم 2014، الذي حقق فيه النصر الثنائية، ولَم يكمل البرازيلي مع النصر موسمه الأول، حيث تم الاستغناء عنه في منتصف الموسم.
من جهة أخرى، رفع مدري الحراس السابق لنادي النصر هيجيتا قضية على النصر للاتحاد الدولي “فيفا”، مطالباً بحقوقه من إدارة النادي التي لم تسددها.
على الصعيد الميداني، واصل الفريق استعداداته للقاء الرائد، بعد غدٍ الثلاثاء، في دوري جميل وبقيادة باتريس كارتيرون. وحضر التمارين رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، والتقى اللاعبين والمدرب وعقد معهم اجتماع ناقش فيه الخسارة في النهائي أمام الاتحاد.
وعلى ذات الصعيد، واصل لاعب خط الوسط احمد الفريدي غيابة عن التمارين لليوم الثاني على التوالي، برفقة زميليه عمر هوساوي وخالد الغامدي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج