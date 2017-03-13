طالب الإعلامي الرياضي “عادل التويجري” ,بإيقاف ظاهرة هدايا السيارات في الأندية ,مؤكداً أنها ستؤدي في النهاية لأنانية من اللاعبين والكل سيبحث عن الهدف لأجل “البنتلي”.
وقال التويجري في تصريحاته لبرنامج أكشن يادوري :” وقفة جماهير الاتحاد كانت و كأنها تقول يجب تحقيق بطولة .. ظاهرة هدايا السيارات في الأندية يجب أن تتوقف”.
وأضاف :” الاتحاد لديه مشاكل بالرواتب و قضايا خارجية في الفيفا .. إذا كان هناك هدايا بنتلي فلا تقنعني أنه يغرق بالديون”.
وأوضح :”11 لاعب في الملعب و كلهم مميزين بالنهائي .. أين سيارات البنتلي البقية؟ .. ما ينفعش .. أعطي الكل لضمان العدالة”.
وأنهي بقوله :” سينتج عن الهدايا أنانية من اللاعبين والكل سيبحث عن الهدف لأجل البنتلي ..الهدايا يجب أن تكون للكل”.
وكان “محمود كهربا” لاعب نادي الاتحاد ,قد تسلم السبت سيارة “بنتلي” من العضو الشرفي للنادي عبد الله شرف الدين ؛بعد قيادته للفريق الاتحادي للفوز على النصر وإحرازه هدف المباراة الوحيد وتتويجه بلقب كأس ولي العهد.وفق “أخبار 24”.
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