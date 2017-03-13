كشف لاعب فريق الاتحاد ، عمار الدحيم ، موعد عودته للملاعب رفقة الفريق الاتحادي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مؤخرا ،وحقيقة مماطلته في تجديد عقده مع العميد بالفترة المقبلة.
قال عمار الدحيم في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” أبارك لجميع جماهير نادي الاتحاد وأعضاء الشرف وادارة النادي واللاعبين تحقيق لقب بطولة كأس ولي العهد للمرة الثامنة في تاريخ العميد “.
أضاف : ” موسمي انتهى مع العميد بسبب الإصابة بالرباط الصليبي ،وحالياً لدي فترة تأهيل بعد اجراء العملية في دولة قطر الشقيقة ،وبإذن الله سأعود مع الفريق الاتحادي بداية الموسم المقبل وسأكون أقوى وأفضل من ذي قبل “.
ختم عمار الدحيم ،قائلاً : ” دخلت فترة الستة أشهر وجميع ما يتعلق بتجديد عقدي مع الاتحاد بين إدارة النادي ووكيل أعمالي،وكل ما يثار عن مماطلتي بالتجديد غير صحيح ومجرد شائعات ،وأرحب بالتجديد مع العميد ،ولكني كما قلت الأمور كلها مع وكيل أعمالي والإدارة “.وفق “النادى”.
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