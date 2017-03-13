أعلن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، عن تجاوز عربات قطار الرياض للمسار البرتقالي الاختبارات المناخية، بعد تعريضها لدرجة حرارة وصلت إلى 62 درجة مئوية.
وأوضح المشروع في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم خلال الاختبارات تطبيق العوامل الطبيعية الأخرى كافة كتعريضها إلى الغبار والرطوبة ومياه الأمطار وغيرها.
جدير بالذكر أن مشروع قطار الرياض يتكون من ستة خطوط رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلو متراً و85 محطة، ويبلغ عدد قطاراته 190 قطاراً عصرياً لاستيعاب 3.6 مليون راكب يومياً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج