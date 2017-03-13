قال المتحدث الرسمي باسم تعليم جازان يحيى عطيف، إن التحقيقات متواصلة من قبل اللجنة التي تم تشكيلها في واقعة اعتداء معلم على طالب بالصف الابتدائي بالضرب المبرح بـ”ليّ”، ما تسبب في جروح بجسده.
وأوضح عطيف أن اللجنة وصلت إلى المدرسة وحققت مع جميع الأطراف سواء المدرس أو الطالب أو الهيئة التدريسية وذلك بحضور ولي أمر الطفل.
وكشف عطيف عن مفاجأة خلال سير التحقيقات، وهي نفي ولي أمر الطالب تقدمه بشكوى أو أن يكون المعلم قد اعتدى على نجله.
وأشار إلى أن الوالد قال إن أحد الأشخاص انتحل شخصيته وتقدم بطلب التحقيق، وأنه تنازل عن دعواه حتى وإن تعرض نجله للضرب فعلاً، فيما أقر الطالب في استجوابه بأن المعلم ضربه لكن ليس بـ”لي” وإنما بعصا.
ولفت المتحدث إلى أن المعلم أيضا نفى قيامه بالاعتداء على الطالب، واصفا الواقعة بأكملها بـ”الدرامية”.
وقال إنه رغم تنازل الوالد إلا أن التحقيقات سارية لأخذ حق الطفل، وبانتظار التقرير النهائي وما سيسفر عنه من قرارات وإجراءات.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج