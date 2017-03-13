نقلت مصادر مطلعة أن قاتل رجل الأعمال “أحمد العمودي” في جدة، كان يخطط لجريمته منذ فترة طويلة، وذلك طمعاً في ثروة الضحية.
وأوردت المصادر وفقاً لـ”سبق” أن الجاني والمتهم الأول بالقضية وافد يمني الجنسية، وكان يعمل لدى رجل الأعمال منذ سنوات، قبل أن ينفذ جريمته.
وأشارت إلى أنه بعد تنفيذ جريمته وسرقة الأموال؛ قام بإحضار عدد من كراتين البيض؛ نظراً لحجم المبلغ الذي يتجاوز عشرات الملايين وصعوبة حمله، حيث تنوعت المبالغ النقدية ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية؛ وقام بتغليفها بإحكام قبل نقلها إلى أحد معارفه بداخل صناديق البيض في حي بجنوب جدة.
وكان قد عُثر على العمودي (57 عاماً) مقتولاً داخل كيس بمنزله بجدة، مقيّد اليدين، وعليه آثار خنق حول رقبته، حيث باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وأوقفت ثلاثة من المشتبه بهم للتحقيق في ملابسات الجريمة.
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