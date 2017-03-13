دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى سرعة تجديد “هوية مقيم” قبل تاريخ انتهائها بوقتٍ كافٍ للعمالة الوافدة التابعة لهم ومرافقيهم من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و”مقيم”.
وأضافت المديرية أنه يجب إتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية تفادياً لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة نظاماً بحق المخالفين ومقدارها 500 ريال تتضاعف في حال تكرارها.
وأوضحت الجوازات أن “هوية مقيم” تعد البديل الحديث لرخصة الإقامة، التي تمّ استبدالها مطلع عام 1437هـ، وهي هوية تعريفية لصاحبها وتحمل العديد من المواصفات والسمات الأمنية، ومدة صلاحيتها خمس سنوات مع إمكانية تجديدها إلكترونياً كل عام دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات وكذلك لا تتطلب إعادة طباعتها عند كل عملية تجديد.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن إصدار “هوية مقيم” لأول مرة يكون بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية سواءً في”أبشر” أو “مقيم” ، ويتم طلب تسلُّمها عن طريق البريد السعودي خدمة “واصل” دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.
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