انطلاقا من مبدأ ضرورة القراءة في حياة الفرد والمجتمع نفذت أ/مير الرويلي مشروع تحدي القراءة في مدرسة الأبناء الأبتدائية للبنات من خلال الإذاعة المدرسية حيث اشتملت على مواضيع عديدة عن حب القراءة والتعريف بالمشروع ومراحل المسابقة وتخلل ذلك عروض مرئية وصوتية عن القراءة وفوائدها .
كما تم تصميم استكرات لتشجيع الطالبات على القراءة
كما تم عمل معرض مصغر لذلك.
وكان ذلك تحت إشراف قائدتنا أ / هدى الحربي.
صرح بذلك المنسقة الاعلامية في مدرسة الابناء الابتدائية أ/سمر العقيل.
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