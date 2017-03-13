أعلن الديوان الملكي أن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، غادر صباح اليوم الإثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تبدأ الخميس المقبل.
وأوضح الديوان الملكي في بيانٍ له أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفق “أخبار 24”.
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