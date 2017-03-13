قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي إن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ تكلفة التمويل شهرياً لحساب كل مقترض حاصل على الدعم.
وأوضح العصيمي أن مَن تصدر له موافقة على القرض، سيتم توجيهه إلى أحد الممولين المشاركين مع الصندوق (بنوك وشركات تمويل)، ومن ثم يحصل على التمويل المناسب له، على أن يقوم الصندوق بدعم تكلفة التمويل بمستويات متفاوتة، ويتولى تحويل تكلفة التمويل للحساب البنكي للمواطن شهرياً.
وأبان أن نسبة الدعم المشار إليها تختلف، وفقاً لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته، منوهاً بحسب “الوطن” إلى أن غالبية من هم على قوائم الانتظار سيحصلون على تمويل حسن، بمعنى أن الصندوق سيسدد عنهم كامل تكاليف التمويل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج