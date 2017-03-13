أطاحت الأجهزة الأمنية بمسؤول حكومي بمكة المكرمة متلبساً أثناء مساومته عدداً من ملاك العقارات على مبلغ رشوة لتسهيل إجراءات عقارات تمت إزالتها، إضافة لاتهامه بتسلم رشوة تصل لنحو مليون ريال.
وأوضح مصدر أن المسؤول يعمل بإدارة حكومية لها علاقة بلجنة الساحات بالعاصمة المقدسة، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن تسلمه للرشوة تم مقابل تسهيل إجراءات صرف قيمة عقارات تمت إزالتها لصالح أحد المشروعات بالمنطقة المركزية.
وأبان المصدر أن الملاك أبلغوا الأجهزة الأمنية بمساومة المسؤول لهم، وبناء على ذلك تم عمل كمين محكم للإطاحة به، لافتاً إلى أنه تم العثور على مستندات في سيارة المسؤول وفي جواله تثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه.
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