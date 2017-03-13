أعلن ولاة دم المجني عليه هاني بن سعد الحارثي، تنازلهم عن القصاص من الجاني ياسر بن عبد العزيز الحارثي؛ لوجه الله تعالى، ثم تقديراً لشفاعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
جاء ذلك بعدما احتشد أمامهم عددٌ من مشايخ وأعيان ووجهاء عدد كبير من القبائل بالمملكة وجمع من المواطنين، في حضور لجنة إصلاح ذات البين بالطائف.
وفي البداية وبعد أن احتشدت وفود القبائل أمامهم؛ طلب أولياء الدم 10 ملايين ريال، وأن يقسم أمام الجميع (25) من عصبة الجاني أن تلك القضية خطيئة وليست متعمدة؛ وذلك كعرف قبلي.
وبعد أن أدى القسم عصبة الجاني، أعلن أولياء الدم فوراً تنازلهم لوجه الله تعالى، ثم تقديراً لجميع الشفاعات الذين احتشدوا أمامهم.وفق “أخبار 24”.
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