كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على رجل أعمال بجدة مقتولاً وموضوعة جثته داخل كيس بلاستيك، لافتةً إلى أن الجهات الأمنية تحقق مع 3 أشخاص أولهم بائع عسل، والثاني السائق الخاص بالقتيل، وأما الثالث فهو سائق سيارة أجرة رصدته كاميرات منازل الجيران.
وبيّنت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “مكة”، أن تحليل كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لفيلا المجني عليه رصدت مغادرته المنزل فجر الجمعة وعودته مرة أخرى بعد ساعة، كما وثّقت خروج المشتبه به الأول من منزل رجل الأعمال في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم مُرتدياً ثوباً ومُغطياً وجهه بشماغ ويجر خلفه حقيبة كبيرة لا يتضح ما بداخلها، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية فوجئت بتعطل كاميرات منزل القتيل.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من خلال سائق سيارة الأجرة الذي يظهر بكاميرات المراقبة من التوصل إلى المشتبه به الأول، الذي أنكر خلال التحقيقات ارتكابه الجريمة، وبيّن أنه يعمل في بيع العسل وقد تواجد في المكان بغرض عرض أنواع من العسل على المجني عليه، منوهةً إلى أن نتائج تحليل الـ “DNA” للقتيل ستظهر خلال 48 ساعة.
ولفتت إلى أن التحريات الأمنية أثبتت إجراء القتيل أعمالاً بنكية بسحب وإيداع مبالغ مالية لعملات أجنبية قبل الواقعة بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى عقده اجتماعاً مع أحد الأشخاص لإجراء أعمال بيع وشراء للريال السعودي عن طريقة السوق السوداء.
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