قدمت والدة صديق الرشيدي الذي شارك في حادثة دهس رجل أمن بكورنيش جدة اعتذارها عما بدر من ابنها، عازية فعلته إلى معاناته من ظروف أسرية خاصة وصغر سنه ومرافقته لأصدقاء السوء، موجهة رسالتين إلى المجتمع ووزارة الداخلية.
وأوضحت وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن ابنها الذي لم يتجاوز الـ 17 عاماً يعيش في منزل والده عقب انفصالهما منذ 15 عاماً، لافتةً إلى أنها أحسنت تربيته حتى بلغ الـ 11 سنة، قبل أن ينتقل للعيش بعيداً عنها، مشيرة إلى أنه أبدى ندماً شديداً على فعلته، وشعُر بفداحة الخطأ الذي ارتكبه عقب انتشار فيديو الواقعة.
ودعت أم صديق المجتمع إلى عدم القسوة على ابنها؛ كونه لم يقدر عواقب الخطأ الذي صدر منه، مشيدةً في رسالتها الثانية برجال وزارة الداخلية لما يقدمونه للوطن من تضحيات، مؤكدة أنها لا تقبل بأي خطأ يمس هيبتهم وسلامتهم وكرامتهم.
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