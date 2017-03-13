أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تعمل حالياً على توفير 1.2 مليون فرصة عمل للسعوديين والسعوديات من خلال برنامج “التوطين الموجه”، لافتةً إلى أن الهدف منها هو تقليص سيطرة العمالة الوافدة على “المهن الحرجة”، بالإضافة إلى توفير الكوادر الوطنية في جميع القطاعات.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي أن توفير هذا الكم الهائل من الفرص سيكون عبر عدة محاور تنفيذية تشمل التوطين القطاعي والمناطقي والحصري والنوعي، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت مؤخراً في إلحاق 16 ألف مواطن ومواطنة بنشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها بنسبة سعودة وصلت إلى 100%.
وبيّن الشافي أن مجالات التوطين ستشمل 18 قطاعاً تضم التعليم والأمن الخاص والسلامة والتجارة والاستثمار، إلى جانب التشغيل والصيانة والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والمالية والصناعة والطاقة والتعدين والمياه والبيئة والزراعة والتشييد والبناء، وكذلك التأمين والحج والعمرة والمحاماة والرياضة والترفيه والصحة والسياحة والقطاع غير الربحي.وفق “أخبار 24”.
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