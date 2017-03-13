وقعت شركة المراعي ممثلة في شركة “المراعي لأغذية الأطفال” والجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال “SASPGHAN” اتفاقية تعاون مشترك بهدف توحيد الجهود لدعم وتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وتحسين المماراسات الغذائية للأمهات والقطاع الطبى لأجيال أكثر صحة بالممكلة.
وتم الإعلان رسميا عن اعتماد الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال لمنتجات ” المراعي نيورالاك بلص ” كأغذية معتمدة للأطفال، بعد مراجعة علمية دقيقة، ودراسات مستفيضة من عدد من خبراء طب الأطفال، وذلك بسبب التركيبة المتقدمة والجودة العالية لهذه المنتجات، من خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة في الرياض هذا الأسبوع و الذى حضره عدد من الأمهات و نخبة من أطباء الأطفال.
وقال عبد الله العبدالكريم، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة المراعي بهذه المناسبة: “نحن في شركة المراعي نؤمن بأن الاستثمار في صحة أجيال المستقبل هى رسالتنا الأولى. ونحن فخورون بالتعاون مع مجتمع طب الأطفال المحلي لتحقيق هذه الرسالة” .
وقال مالكوم جوردان، الرئيس التنفيذى لشركة المراعى لأغذية الأطفال، إن شركة المراعي ملتزمة بأن تقوم بدور رئيسي في وصول المملكة للاكتفاء الذاتي من أغذية الأطفال، مشيراً إلى أن شركة المراعي افتتحت قبل أعوام قليلة أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج حليب وأغذية الأطفال الرضع.
من جانبه أشاد الدكتور معاذ التريكي، رئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، بالتزام شركة المراعي بدعم صحة الأطفال وتغذيتهم في المنطقة. وأشار إلى أن الجمعية تنظر بعين التقدير لجهود المراعي في وضع الأسس السليمة للتغذية الصحية لأطفالنا فى الوطن العربي.
جدير بالذكر أن المراعي هي أول شركة في المملكة العربية السعودية تقوم بتصنيع مجموعة متكاملة من أغذية الأطفال والرضع المجربة والموثوق بها عالميا تحت اسم العلامة التجارية “المراعي نيورا “. و التي تتميز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية المتقدمة.
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