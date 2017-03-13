دشن وكيل محافظ رجال ألمع الأستاذ مفرح بن زايد البناوي في مقر مرور رجال ألمع صباح اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد (حياتك أمانه)بالشراكة مع المكتب التعاوني برجال ألمع
وتم تدشين المعرض المصاحب إستمع الجميع إلى شرح مفصل حول المعرض وخدمة باشر ومايتظمنه من مدير شعبة مرور رجال ألمع المكلف رئيس رقباء/حسن بن علي بجاد كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن السلامة المرورية.
تأتي أهمية أسبوع المرور الخليجي الموحد من خلال التركيز والتوعية بالمحافظة على الأرواح البشرية كون الإنسان هو العنصر الأساس في العملية المرورية من خلال المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.
وستتضمن فعاليات الأسبوع التوعية التي تمتد إلى أسبوع قادم بالحد من السرعة، وعدم إستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، وعدم الوقوف في أماكن خاطئة.
وتم تدشين المعرض المصاحب إستمع الجميع إلى شرح مفصل حول المعرض وخدمة باشر ومايتظمنه من مدير شعبة مرور رجال ألمع المكلف رئيس رقباء/حسن بن علي بجاد كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن السلامة المرورية.
تأتي أهمية أسبوع المرور الخليجي الموحد من خلال التركيز والتوعية بالمحافظة على الأرواح البشرية كون الإنسان هو العنصر الأساس في العملية المرورية من خلال المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.
وستتضمن فعاليات الأسبوع التوعية التي تمتد إلى أسبوع قادم بالحد من السرعة، وعدم إستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، وعدم الوقوف في أماكن خاطئة.
وتركزت الفعاليات على نشر التوعية المرورية في المجتمع للإسهام في نشر ثقافة القيادة الآمنة، وإشراك المجتمع في خفض الحوادث المرورية. وسيتم تعريف الزوار بأبرز التقنيات التي تتيح لهم إتمام الإجراء المطلوب والتواصل ايضاً كما سيتم شرح تطبيق باشر للمخالفات المرورية.
وتنظم إدارة التعليم في المحافظة زيارات لطلاب المدارس للمعرض للتعرف إلى القوانين النظامية في القيادة، تركز على مبدأ القيادة الوقائية والقيادة الآمنة.
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