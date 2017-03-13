الحمدلله على قضاءه وقدره
توفي صباح هذا اليوم الوالد عيسى بن ناصر البياهى.
والد كلآ من عبدالله وناصر ومحمد وغالب واحمد
وسوف تكون الصلاة عليه بمشيئه الله بعد صلاة العصر فى جامع الملك عبدالعزيز والدفن بمقبرة الثليماء.
أسئل الله ان يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويجعل ماصابه من مرض تمحيص وتطهير لذنوبه ان شاء الله
إنا لله وإنا اليه راجعون
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الخرج اليوم - سعود الضحوك :
الحمدلله على قضاءه وقدره
الحمدلله على قضاءه وقدره
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