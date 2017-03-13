روت مواطنة تعرضت لضرب وحشي من زوجها قصة معاناتها، بعدما اضطرت إلى القفز من الطابق الثالث هربًا من تعذيبه لها فأصيبت بالشلل، مطالبة الجهات الرسمية بمحاسبته وعلاجها خارج المملكة.
وأوضحت المواطنة وتدعى “خديجة” عبر برنامج “يا هلا”، أن معاناتها مع زوجها بدأت منذ الشهر الأول من خلال التعنيف اللفظي والجسدي والنفسي، مشيرة إلى أنها اكتشفت فيما بعد أنه مدمن.
وأضافت أنها حاولت إصلاح الوضع بينها وبينه عدة مرات، وفي كل مرة يرجع إلى ضربها وسبّها لأتفه الأسباب، مبينة أنه في آخر واقعة بينه وبينها كان خارج البيت لوقت متأخر من الليل، وكانت تنتظره لتناول العشاء إلا أنه دخل المنزل وهو في حالة هستيرية وبدأ يضربها بشكل وحشي فطالبت بالطلاق.
وأبانت “خديجة” أنه ظل يضربها من الساعة الثانية فجرًا حتى السابعة صباحًا، مشترطاً للقيام بتطليقها تسجيل فيديو لها تعترف فيه بخيانتها فوافقت، مضيفة أنها بعد تسجيل الفيديو عاد ليضربها بشكل أعنف، فغافلته وحاولت الهروب من النافذة فسقطت من الطابق الثالث وأصيبت بالشلل.
وأشارت إلى أنها أفاقت من الغيبوبة بعد حضور الشرطة وقدمت إفادتها في الحادث، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد 4 أيام من التوقيف، مطالبة بحقها القانوني وعلاجها خارج المملكة في ظل رفض أهلها مساعدتها؛ لأنها تزوجت على غير رضاهم.
وفق “أخبار 24”.
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