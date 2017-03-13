سيدة تقفز من الطابق الثالث للهرب من زوجها بعدما هددها بإدخال رجال عليها فاصيبت بالشلل

المحتوى السابق المحتوى التالي بالفيديو..ماذا فعل معلمو مدرسة متوسطة ببريدة عقب موجة الغبار الأخيرة