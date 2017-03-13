قام معلمو مدرسة متوسطة المريدسية ببريدة اليوم (الأحد)، بعمل كبير داخل المدرسة عقب موجة الغبار التي ضربت منطقة القصيم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل، عددا من المعلمين وهم يقومون بغسل أرضيات المدرسة، ومسحها ودفع المياه بعيدًا، باستخدام المسّاحات والخراطيم، بكل همة ونشاط.
كما قام عدد آخر منهم بغسل الفصول، والدَرج وباقي المرافق بالمياه، للتخلص من كل الغبار الذي دخل فصول المدرسة، وأثّر على العمل والحصص الدراسية، ونشاط الطلاب خلال اليوم.
وقد كال نشطاء “تويتر” المديح للمعلمين على ما قاموا به من عمل يُحسب لهم، لتنظيف مدرستهم وتوفير بيئة نظيفة للطلاب والنشاط المدرسي، كما نالتهم بعض التعليقات الطريفة أيضا، لكنها لم تبخسهم حقهم في الثناء على ما قاموا به.
وفق “أخبار 24”.
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