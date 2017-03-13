رصدت كاميرا مراقبة لأحد المحال التجارية في شمران بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة حادثا مروريا مروعا لسيارة هايلكس بسبب السرعة الجنونية.
وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قائد سيارة هايلكس يسير بسرعة عالية بأحد شوارع المحافظة، محاولا تجاوز سيارة من نفس النوع، ليقوم بإزاحتها بشكل طفيف، الأمر الذي تسبب في فقدان قائد السيارة الأخرى سيطرته على المركبة.
وأبان المقطع الذي تم عرضه من عدة زوايا أن قائد السيارة قد فقد السيطرة على مركبته فانحرفت به على الطريق المعاكس واصطدم بسيارة أخرى متوقفة، فيما خرج قائد السيارة بعد الحادث وبدا أنه بخير ولم يصبه أي شيء.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج