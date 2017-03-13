كشفت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترغب في الاجتماع الأيام المقبلة مع ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، فيما لم يُعلَن رسميًا عن الزيارة حتى الآن.
وتأتي الزيارة المرتقبة، وفقًا لـ “سي بي إس نيوز” ضمن خطة الولايات المتحدة لتوسيع مهامها العسكرية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، الذي يشهد حربًا بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتقديم الدعم والتدريب للتحالف العربي الذي تقوده المملكة.
وترى إدارة ترامب أنها يجب أن تكون أكثر صرامة لمواجهة التدخل الإيراني في اليمن، في الوقت الذي تشتبه فيه أن إيران زودت الحوثيين بالمتفجرات التي استُخدمت في الهجوم على الفرقاطة السعودية في شهر يناير الماضي، إضافة إلى اختبارها صاروخا باليستيا.
يُذكر أن الولايات المتحدة وافقت هذا الأسبوع على بيع صفقة أسلحة للمملكة بقيمة 390 مليون دولار (ما يعادل 1.5 مليار ريال)، والتي كانت موقفة سابقًا من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
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