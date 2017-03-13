دشن محافظ محافظة الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع صباح اليوم الاحد، فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2017-2018 ، بمقر الكلية التقنية بمحافظة الخرج تحت شعار ” حياتك…أمانة”، .وفور وصوله قدمت فرقة برنسيسيز الاستعراضية عرضا ترحيبا بالمحافظ وصحبه وتجول داخل أجنحة المعرض المصاحب الذي يحتوي على مشاركة الدوائر الحكومية والجهات الاهليه التي توفر الكتيبات والمطويات التوعوية واللوحات الإرشادية، مستمعاً لشرح من مدير إدارة مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني عن الخطط المرورية التي تهدف لرفع الوعي المروري لدى قائدي المركبات والالتزام بالأنظمة المرورية من أجل سلامة الجميع والحد من المخالفات ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، كذلك الحد من الحوادث المرورية والتقليل من الأخطار على الطرقات .
ثم اتجه راعي الحفل الى مقر الحفل الرسمي المعد وابتدى بالقران الكريم ثم عرض مرئي بعنوان”حياتك..امانه” ثم كلمة سعادة مدير مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني الذي رحب فيها بسعادة محافظ الخرج والضيوف الكرام واكد على أهمية زيادة الوعي بالسلامة المرورية للمواطنين ، مطالباً أفراد المجتمع بالعمل سوياً من أجل السلامة، وأننا في “سفينة واحدة” يجب أن تكون العلاقة بين رجل المرور وقائد المركبة تفاعلية، خصوصاً وأن أوطاننا تتكبد أعز ماتملك من ثروة بشرية بسبب الحوادث فحياتكم امانه”:
واختتم “الحقباني” كلمته بدعاء المولى عزوجل أن يكفنا شروراً تحيق بنا وأن يحفظ وطنناً سالماً.
واستمرت فقرات الحفل باوبريت انشادي بعنوان شباب الوطن تلها مشهد تمثيلي بعنوان حالة ندم قدمه فريق نبض الخير التطوعي تحكي واقع المجتمع بالتهور.
كما قدم عميد الكلية التقنية كلمة بمناسبة استاضفتهم لفعاليات اسبوع المرور مرحبا بالجميع ومتمنيا السلامة لقائدي المركبات من خلال الرسائل المقدمة للمجتمع و أن من الأهداف الرئيسية لاستضافة اسبوع المرور الخليجي الموحد، نشر الوعي والثقافة المرورية للحد من المخالفات ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى سائقي المركبات وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الحوادث المرورية وآثارها السلبية الآنية والمستقبلية وبث الرسائل المرورية, بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية.
ويتضمن الأسبوع المروري الموحد على العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى التعريف بأهمية السلامة المرورية، إضافة إلى إقامة المحاضرات والندوات، ونشر اللوحات التوعوية في الشوارع والأماكن العامة ويستقبل المعرض زواره من الـ8 صباحا وحتى 12 ظهرا ومن الرابعه عصرا وحتى التاسعه مساء فيما خصص يوم الثلاثاء لزيارة العائلات
وقدم فريق شباب الخرج التطوعي مشهد تمثيلي واقعي يحكي واقع تعرض له احد الشباب بعد فقدانه لوالده بسبب تهور قائد مركبة مطالبا الجميع بالتقيد بالانظمة المرورية .
فيما قدم محافظ محافظة الخرج كلمة بهذه المناسبة واكد فيها أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات بـهدف وصولها إلى أكبر شريحة من المجتمع وحتى يستفيد أفرادها من الأنشطة والفعاليات التي تقام على هامش هذه الفعاليات، داعياً الجميع إلى الحضور ومشاهدة ما يحتويه المعرض من صور ولوحات إرشادية وتوعوية من أجل الرفع بمستوى الوعي بأنظمة السير والسلامة لدى جميع أفراد المجتمع.
وشكر ال مجدوع مرور الخرج والكلية التقنية على جهودهم المبذولة من أجل توعية وتثقيف أفراد المجتمع بأنظمة السير والمرور باقامة المعرض والفعاليات والمصاحبه، مشدداً على أهمية التزام الجميع بقواعد المرور من أجل سلامتهم وسلامة من معهم.
واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة.
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