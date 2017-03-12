دشن سعادة محافظ محافظة الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي بحضور رؤساء القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية ، معرض أسبوع المرور الخليجي2017تحت شعار (حياتك أمانة) يوم الأحد ١٤٣8/٦/13هـ والذي تنظمه وحدة مرور الدلم بمقر نادي الحي بالدلم وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ، وقد تم استقبال محافظ محافظة الدلم في ديوانية النادي وتلقى التهاني والتبريكات من جميع الحاضرين بمناسبة صدور القرار السامي بتحويل مركز الدلم الى محافظة .
وقدم محافظ الدلم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي نجدة في وطننا الغالي وكافة المميزات التي تقدم للمواطنين فحكومة خادم الحرمين الشريفين لم تدخر جهداً فجعل الوطن وابنائه يعشون في ازدهار وطالب أهالي الدلم بالتكاتف والتعاون في صناعة التحول والتطور القادم فالقرار المنتظر صدر وأفرح الجميع.
وبهذه المناسبة أوضح مدير وحدة مرور الدلم الرائد جابر بن هادي الدوسري في كلمة له بهذه المناسبة أن وحدة مرور الدلم تحظى بالتعاون الكبير من القطاعات الحكومية المدنية والأهلية في توعوية المجتمع على مدار العام وليس في أسبوع المرور فقط.
بعد ذلك رحب مدير نادي الحي بالدلم الأستاذ سعود بن سعد الدخيني بمحافظ محافظة الدلم في نادي الحي وذكر أن النادي يسخر جميع امكانية لكل القطاعات في محافظة الدلم بعد ذلك قام الأستاذ ثامر الشتوي بالتجول في جميع أركان المعرض واستمع لشرح وافي لما تقدمه كل جهة من خدمات متميزة للمواطن.
بعد ذلك تم تكريم الداعمين والجهات الحكومية والأهلية المشاركة وفي الختام قدم مدير وحدة مرور الدلم درع تذكاري لراعي الحفل.
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