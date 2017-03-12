كشف الشاب الذي دهس مشجع نادي الاتحاد بسيارته وفر هاربًا مساء الجمعة الماضي، عن سبب فعله ذلك وهروبه من مكان الحادث.
وقال الشاب، ويدعى ريان الراجحي، في لقاء مع “عين اليوم”، إنه مشجع أهلاوي وإن شعار الأهلي كان على “طابلون” السيارة وقت الحادث عقب مباراة النصر والاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، وإن الجماهير جن جنونهم عندما رأوا شعار الأهلي.
وأوضح أنه عقب مشاهدة المباراة تحرك بسيارته، وكان هناك تجمهر من مشجعي الاتحاد في الطريق، وأنه عندما اقترب منهم صعدوا على السيارة وظلوا يطرقون عليها، وأنه برغم ذلك كان يسير ببطء، حتى يمر بسلام، إلا أنه فوجئ بأحدهم يفتح باب الراكب اليمين، فلم يدرِ ما يفعل وخشي على نفسه وأسرع بالسيارة.
وأضاف أنه لا يعلم ما كان سيحدث لو توقف بالسيارة، فنصف الجمهور من مجهولي الهوية، ولا يعرف كيف يقبض عليهم لو ضربه أو سرقه أحدهم، مُقرًا بأنه أخطأ، لكنه يرى أن ما قام كان ردة فعل للخوف الذي انتابه خلال الموقف العصيب، معبرا عن شعوره بالندم، ونافيًا تواصل أي جهات أمنية معه.
وأشار طارق الراجحي والد ريان، إلى أن ابنه تصرف التصرف الصحيح في ذلك الموقف، لأنه أنقذ نفسه من المتجمهرين، وأنه لما علم أن ابنه هو المتورط في الموضوع أصيب بنوع من الهيستريا المؤقتة، ثم أسرع بالاتصال بوالد الطفل المصاب.
وبين الأب أنه عرض على والد الطفل المصاب تحمل نفقات علاجه بأي مستشفى يختاره، إلا أن الوالد تعصب أولا، ثم عندما فهم الموقف أخبره بأنه مسامح ولا يريد منه شيئًا، مضيفًا أنه اطمأن على المصاب من أشخاص آخرين وأنه طيب ويستطيع المشي، مؤكدًا أنه لو كان في نفس الموقف الذي مر به ابنه لفعل مثلما فعل.
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