تجاهلت إدارة نادي الشباب، لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم التي ترغب في أخذ تعليق رسمي حيال الشكوى المقدمة من قبل الحارس الدولي محمد العويس الذي انتقل رسمياً إلى النادي الأهلي مطلع الشهر الفائت.
وبحسب مصادر “عين اليوم”، فإن لجنة فض المنازعات استفسرت من نادي الشباب، بخصوص الشكوى التي قدمها العويس ومحاميه الخاص محمد الديني من أجل فسخ عقده مع نادي الشباب إثر إساءات طالت اللاعب من إدارة ناديه عبر وسائل الإعلام، اتُهم فيها بالتمرد والحصول على هدايا عينية دون وجه حق.
وبسبب تجاهل الشبابيين لخطاب لجنة المنازعات، فقد قررت الأخيرة إصدار حكم نهائي ملزم على نادي الشباب بسداد مستحقات الأهلي من عملية بيع عقد المهاجم إسماعيل مغربي والبالغ قدرها 4 ملايين ريال.
وكان الأهلاويون قد تنازلوا عن الملايين الأربعة في وقت سابق، مقابل بيع المتبقي من عقد العويس للأهلي، إلا أن لجنة الاحتراف أبطلت الاتفاقية بسبب عدم تفويض مدير احتراف الشباب السابق ماجد المرزوقي، ما جعل الموقف يتأزم ويوقع اللاعب على إثرها عقداً جديداً مع الأخضر الجداوي.
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