المكافآت التي ستقدم للنمور تجاوزت خمسة ملايين مابين مكافأة البطل المقدمة من الاتحاد السعودي ومليون ريال مقدمة من الأمير الوليد بن طلال إلى جانب عدد من الشرفيين اللذين وعدوا بتقديم مليون ريال آخرى كمكافأت خاصة للاعبين بعد ظفرهم بلقب كأس ولي العهد من أمام النصر أمس الأول بدرة الملاعب، وهي غير تلك التي تكفل بها أنمار الحائلي وأحمد كعكي وبعض الشرفيين الآخرين الذين رصدوا تلك المبالغ قبل اللقاء.
وبات من المتوقع بأن تقوم إدارة النادي بتسليم المكافآت للاعبين بعد نهاية مران اليوم والذي يأتي في إطار تحضيرات النمور لمواجهة الباطن في الجولة الحادية والعشرين من دوري جميل السعودي للمحترفين، وهو اللقاء المؤجل بسبب تعارض توقيته السابق مع موعد النهائي، كما ستغادر بعثة النمور مساء غدٍ الاثنين.وفق “النادى”.
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