بات محمود كهربا لاعب نادي الاتحاد السعودي والزمالك سابقاً محور الأخبار في الصحف المصرية والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلقيه سيارة من نوع بنتلي كهدية من عضو الشرف الاتحادي عبدالله شرف الدين الذي وعده بها في حال تسجيله هدف في نهائي كأس ولي العهد والذي فاز فيه الاتحاد على نادي النصر بهدف وحيد.
لم تخلوا تعليقات المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي من خفة الدم المعروفة عنهم حيث باركوا له حصوله على السيارة التي تقدر بحوالي ٤ مليون جنيه مصري متسائلين عن قيمة الجمارك إذا ما أراد كهربا أن يأخذها معه إلى مصر، وذهبت جماهير الزمالك إلى أبعد من ذلك حيث طالبت رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بمحاولة إقناع نادي الاتحاد شراء طائرة للنادي، طالما أن باستطاعتهم إهداء اللاعب بنتلي مقابل هدف، وأطلقت جماهير الزمالك على اللاعب كهربا لقب “المحظوظ” ليس فقط لحصوله على البنتلي وإنما لأنه اللاعب الوحيد الذي أستطاع بهدفه أن يفك نحس ٣٠ سنة في مباراة المغرب في نصف نهائي كأس آمم أفريقيا الأخيرة والتي خسرها المنتخب المصري في المباراة النهائية التي لم يشارك فيها كهربا بسبب الإيقاف.
وتباينت أراء جماهير الاتحاد حول الهدية حيث يرى البعض أن اللاعب أستحقها والبعض الأخر يرى أن النادي يمر بمرحلة مادية صعبة حيث بلغت ديون النادي ٢٠٠مليون ريال، فكان من الأجدر أن يقدم شرف الدين قيمة البنتلي كدعم للنادي للتخفيف من الديون بدلاً من إنفاقها على اللاعب الذي هو أساساً يؤدي مهمته الرئيسية التي تم التعاقد معه من أجلها.وفق “عين اليوم”.
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