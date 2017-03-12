كشف لاعب الاتحاد السابق محمد نور في تصريحات خاصة حقيقة المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثق وجوده في غرفة الملابس المخصصة لفريق الاتحاد عقب نهاية المباراة الختامية لكأس ولي العهد، بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل، نافيًا ما تردد عن طرده من داخل غرفة ملابس الاتحاد.
وقال نور لـ”عاجل” ، إنه توجه فور نهاية اللقاء إلى غرفة تبديل الملابس لتهنئة اللاعبين بالبطولة؛ حيث فوجئ باثنين من عناصر الأمن يطالبنه بالخروج للقاء الرئيس العام لهيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، مبينًا أنه حينها كان مشغولا بتهنئة زملائه اللاعبين، في الوقت الذي أعاد مسؤول الأمن النداء عليه عبر جهاز اللاسلكي.
وبين نور، أنه توجه فورًا للقاء الأمير عبدالله في منطقة المكزون للسلام عليه، وقام الأمير بتهنئته بفوز فريقه بالكأس الغالية، مشيرًا إلى أنه انتهز الفرصة لتحية جماهير فريقه التي ساندت الفريق طوال المباراة، ودعمته خلال مسيرته طوال الموسم رغم الظروف القاسية التي مرت بالفريق.
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