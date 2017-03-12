لم تحفل تشكيلة الأخضر التي أعلن عنها المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك أمس استعداداً للقاءي تايلاند في بانكوك ظهر الخميس 23 مارس ثم مساء الثلاثاء 28 مارس في الجوهرة أمام العراق ضمن مباريات المجموعة الثانية للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 بأي جديد، سوى استبعاد أسماء كانت غير حاضرة في المشهد بشكل مقنع، من بينهم الحارس محمد العويس (الشباب)، وكذلك الحارس المصاب عساف القرني (الاتحاد)، وأيضاً عوض خميس وشايع شراحيلي (النصر)، فيما كان الشارع الرياضي ينتظر ضم عناصر تألقت مؤخراً أمثال مختار فلاته هداف الوحدة، وخالد الغامدي مدافع النصر، وهو ما لم يحدث.
في ذات الوقت استغربت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي استدعاء عدد كبير من لاعبي فريقها لصفوف المنتخب، معتبرة أن الاستدعاء سيسهم في ارهاق لاعبي الفريق الذي تنتظره مواجهات هامة على صعيد الدوري وفي مواجهة النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين ، وتخوفت الجماهير الهلالية من تعرض بعض لاعبيها للاصابات خصوصاً وان المنتخب سيلعب مباريات تحتاج للتركيز ومضاعفة المجهودات.
يشار إلى أن الأخضر يدخل لقاء تايلاند وهو في صدارة المجموعة بعشر نقاط بعد ثلاثة انتصارات أمام تايلاند والعراق والامارات وتعادل وحيد أمام استراليا ثم خسارة من اليابان الذي يتفوق عليه الأخضر بفارق الأهداف ثم أستراليا والامارات برصيد (9) نقاط ثم العراق بـ(3) نقاط ثم تايلاند أخيراً بنقطة وحيدة.وفق “النادى”.
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