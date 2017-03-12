أكد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي أنه يسعى للفوز بالنقاط الثلاث عندما يواجه العين الأماراتي.
وسيحل العين الإماراتي ضيفا على الأهلي يوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أسيا.
وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد: “نسعى لتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة العين مساء الغد لتصدر المجموعة الآسيوية.”
وأضاف: “سنلعب مع فريق لديه شخصية كبيرة، لابد أن نلعب بدفاع منظم وأن يكون لدينا تقارب بين جميع خطوط الفريق.”
وأكمل: “فريق العين لديه ناصر الشمراني وهو مهاجم مميز يملك خبرات كبيرة في الملاعب السعودية.”
فيما قال اللاعب سعيد المولد: ” طموح الفريق الفوز بدوري أبطال آسيا هذا الموسم.”
واختتم اللاعب: ” الانسجام والتفاهم يصنع النجاح للخط الدفاعي للفريق.”وفق “أخبار 24”.
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