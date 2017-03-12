استقبلت اليابان رسميًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وصلها اليوم (الأحد) في زيارة تستمر 4 أيام، بحفاوة كبيرة، وتجهيزات عديدة لفترة إقامته.
واستعدت طوكيو لزيارة خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له، حيث ظهر في مقطع فيديو أحد الطهاة اليابانيين وهو يستعرض أطعمةً كُتب عليها باللغة العربية “حلال”، فيما حرص آخرون على إظهار احترامهم للمناسك الإسلامية من خلال تجهيز المصاحف وسجاجيد الصلاة، إضافة إلى بوصلة لتحديد قبلة الصلاة.
يُذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز بدأ اليوم (الأحد) زيارة رسمية لليابان تستمر لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وإمبراطور اليابان أكيهيتو.
وفق “أخبار 24”.
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