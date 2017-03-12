وجهت طفلة سعودية رسالة إلى اليابانيين اليوم (الأحد)، بمناسبة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان.
وقالت الطفلة واسمها فجر في رسالة قصيرة في مقطع فيديو، وجهتها باللغة اليابانية، ونشرتها وزارة الخارجية السعودية على صفحتها في تويتر، “مرحبا، أنا فجر، سعودية، أحب اليابان”.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى اليابان اليوم في زيارة رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار هانيدا الدولي في طوكيو، ولي عهد اليابان ناروهيتو.
وفق “أخبار 24”.
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