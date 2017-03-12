كشفت أسرة عضو المجلس البلدي السابق بالقطيف المهندس نبيه آل إبراهيم، تفاصيل عملية إطلاق النار التي تعرض لها الخميس الماضي من قِبل مجهولين، مبينةً أن الجناة اعترضوا سيارة آل إبراهيم وطلبوا منه الترجل، وعندما رفض أطلقوا عليه الرصاص.
وأوضح مصدر بالأسرة أن آل إبراهيم كان في طريقه من العوامية للقديح، حيث فوجئ بسيارة تعترض طريقه وتجبره على التوقف، إذ ترجّل الجناة وتقدموا نحوه طالبين منه النزول، غير أنه رفض وبقي في السيارة، فبدأوا بإطلاق النار عليه.
وأضاف أن آل إبراهيم اُصيب بطلقتين، الأولى اخترقت ظهره وخرجت من الجهة المقابلة، والثانية هشّمت عظمة فخذه فوق الركبة، لافتاً إلى أنه رغم ذلك تمكن من قيادة سيارته والتوجه لإحدى النقاط الأمنية، فيما فرّ الجناة من الموقع خوفاً من كشف حقيقتهم.
وأوضح أن رجال الأمن قدموا المساعدة لآل إبراهيم، وقاموا بطلب الإسعاف، لافتاً إلى أن الجناة كانوا يستهدفون اغتياله.وفق “أخبار 24”.
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