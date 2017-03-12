يعتزم مجلس الشورى التصويت في العشرين من مارس الجاري، على توصية تطالب بتوجيه خريجي الثانوية العامة نحو الكليات التقنية، وتوظيفهم بمهن السباكة والنجارة والحدادة والكهرباء، والحد من قبولهم المتزايد في الجامعات.
ووفقا لـ”الحياة”، فقد تقدم بتلك التوصية عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي، وذلك إضافة إلى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للسنة المالية 1436-1437هـ.
وتطالب التوصية بإنشاء شركة عامة بمساهمة القطاع الخاص لتنظيم أنشطة الصيانة المنزلية في كل أنحاء المملكة، وتأهيل وإعداد العمالة الوطنية الماهرة للعمل في مهن الكهرباء والسباكة والتكييف والنجارة والحدادة، تحت مظلة الشركة المقترحة.
وأوضح خاشقجي أن الهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للشباب السعودي، وتحقيق موارد للاقتصاد الوطني والتخلص التدريجي من العمالة الوافدة غير المؤهلة، وكبح جماح غلاء الأسعار والحد من تحكم الوافدين في سوق الصيانة.
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