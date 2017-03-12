كشفت هيئة مكافحة الفساد عن الرفع للمقام السامي بمشروع “قانون من أين لك هذا”، وذلك بعد دراسته بصورة وافية، والاطلاع على تجارب 9 دول في هذا المجال.
وقال مدير عام تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة عثمان العيسى، إنه تمت دراسة مشروع “نظام تجريم الإهمال الجسيم” وسيتم رفعه للمقام السامي في غضون شهرين، مبيناً وفقاً لصحيفة “المدينة” أن النظام يجرم الموظف في حال وقع الإهمال على المال العام.
وأضاف أن هناك بعض القضايا تسبب خسائر للدولة بنحو 100 مليون أو 200 مليون ريال، ومع ذلك تتم معاقبة المتسبب فيها فقط بالحسم 5 أيام، مضيفاً: “وهذا غير صحيح”.
وأبان العيسى أن الهيئة أجرت 16 تعديلاً على نظام مكافحة الرشوة، وتم الرفع بها للمقام السامي، مبيناً أن التعديلات تجرم الرشوة في القطاعين العام والخاص، وقطاع المنظمات، إلى جانب الرشوة المرتكبة خارج الإقليم وغيرها.
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