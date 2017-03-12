أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن مقتل المطلوب “وليد طلال العريض”، بعد تبادله إطلاق النار مع رجال الأمن في حي المسورة ببلدة العوامية.
وصرح المتحدث الأمني للوزارة أنه وأثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في تعقب المطلوبين أمنياً، والذين اتخذوا من منازل مهجورة تم إخلاؤها من سكانها ضمن مشروع تنموي تطويري، أوكاراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإرهابية؛ تعرض رجال الأمن لإطلاق نار من مصدر مجهول.
وأضاف المتحدث أن الأمر استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته؛ ما أسفر عن إصابة المطلوب “وليد طلال علي العريض”، فتم نقله إلى المستشفى قبل أن يُتوفى لاحقاً، فيما لم يصب أحدٌ من رجال الأمن بأي أذى.
وشدد على أن الجهات الأمنية ماضية في تعقب جميع المطلوبين ممن أفسدوا في الأرض، وإخراجهم من أوكارهم وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمشاريع التنموية ببلدة العوامية من عبث وإجرام هؤلاء الإرهابيين الذين لن يجدوا موطئ قدم لتنفيذ جرائمهم الإرهابية.وفق “أخبار 24”.
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