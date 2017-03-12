وجّه عدد من الأطباء والخبراء بضرورة تجنب الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يصدر عن موزع الواي فاي “الراوتر” قدر الإمكان، لما له من مخاطر على صحة الإنسان.
وذكرت أبحاث بحسب موقع “ماشابل”، أن الإشعاعات المنبعثة من الراوتر تسبب الأرق، وأن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى تلف الدماغ وضعف القلب.
ونصح الموقع بوضع “الراوتر” في فضاء مفتوح يتيح لإشارات “الواي فاي” التنقل بسهولة وبسرعة عبر الجدران، ولا يفضل وضع الجهاز الموزع في مكان مغلق، لأن فرص انتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي تكون ضئيلة.
وأضاف أن الموزع يجب أن يوضع في وسط المنزل وألا يكون ذلك في مكان منعزل، لأن الإشارات التي يرسلها الجهاز ستنخفض وتصبح ضعيفة، مشيراً إلى أن أصحاب المنزل يجب أن يحركوا الجهاز من فترة لأخرى، لأن تغيراً طفيفاً يمكن أن يحسن قوة الإشارة.وفق “أخبار 24”.
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