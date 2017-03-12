شاركت الشركة السعودية للكهرباء في فعاليات الأسبوع المروري الخليجي الموحد 2017م الذي انطلق صباح اليوم الأحد تحت شعار “حياتك أمانـة”، وذلك من خلال تنظيم معارض وبرامج وفعاليات لرفع الوعي بأهمية القيادة الأمنة ومعايير واجراءات السلامة المرورية بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح المهندس خلف الرشدان رئيس قطاع الأمن الصناعي بالنيابة في الشركة السعودية للكهرباء، أن مشاركة الشركة ورعايتها الماسية لفعاليات أسبوع المرور الخليجي تأتي في إطار دور الشركة المجتمعي لتعزيز أهداف ورسائل أسبوع المرور الخليجي والتعاون الدائم مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة تتمثل في نشر الوعي المروري، وثقافة القيادة الآمنة، ووسائل السلامة على الطريق لدى المواطنين والمقيمين، إضافة إلى منسوبي الشركة.
وأشار الرشدان إلى أن الشركة تتفاعل سنوياً مع العديد من المعارض والملتقيات على مستوى مناطق المملكة بهدف نشر معايير الوعي المروري وثقافة القيادة الآمنة، والعمل على تطبيق وسائل السلامة على الطريق، واستعراض أنواع وأسباب المخالفات المرورية وأسباب الحوادث وسبل تجنبها، والتعريف بأهمية ربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، وخطورة تجاوز السرعة المحددة على الطرق.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تطبق برنامج “خمسة نجوم” العالمي الخاص بالأمن والسلامة والصحة المهنية، والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق السلامة الشاملة في جميع قطاعاتها، إذ تنظم عدداً من الدورات التدريبية على القيادة الآمنة لمنسوبيها، إضافة إلى تسخير كافة قنوات التواصل الداخلية والخارجية وإمكاناتها البشرية والتقنية لبث وتوجيه رسائلها التوعوية بأهمية الالتزام بأصول وإجراءات الأمن والسلامة خلال قيادة المركبات سواء داخل أو خارج العمل.
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