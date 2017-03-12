اطلقت إدارة التعليم بمحافظة الخرج بطولة الأستاذ فهد المطوع للتميز الرياضي لكرة القدم للمرحلة المتوسطة لمدارس المحافظة والتي اقيمت بملاعب أكاديمية آرتس فوتبول حيث تضم المجموعة ( أ ) عشرة مدارس تتبارى بنظام خروج المغلوب وتدار بحكام من معلمي التربية البدنية بمحافظة الخرج , و قد جمع اللقاء الأول فريق مدرسة أجيال الخرج المتوسطة بفريق مدرسة الأبناء وانتهى بفوز أجيال الخرج بثلاثة أهداف لواحد, بينما تغلب فريق مدرسة الامام محمد بن سعود المتوسطة بستة أهداف دون مقابل على فريق مدرسة أجيال الفكر الأهلية .
وفِي المجموعة (ب ) التي تٌلعب في ملاعب أكاديمية الخرج الرياضية تغلبت مدرسة الامام الشافعي على مدرسة فرسان الجزيرة الأهلية وفِي المباراة الثانية تغلب مدرسة الامير فيصل بن فهد على مدرسة الامير مقرن ومن جانبه أكد الاستاذ عبدالعزيز فهد الشاهين مشرف النشاط الرياضي بادارة التعليم بمحافظة الخرج أهمية مثل هذه المناسبات الرياضية في بث روح التنافس الرياضي الشريف واكتشاف المواهب الرياضية في مجال كرة القدم , فضلاً عن دورها في اكتساب وصقل روح القيادة , مضيفاً أن البطولة تقام بمبادرة كريمة من الاستاذ فهد المطوع دعماً منه واسهاماً في تنشيط الوسط الرياضي والطلابي بالمحافظة , شاكراً في الوقت ذاته أكاديمية آرتس فوتبول واكاديمية الخرج على استضافتهما الكريمة لمباريات البطولة والتي ستستمر لمدة أسبوع .
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