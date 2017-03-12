برعاية محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع ال مجدوع ينظم تعليم الخرج ممثلا بقسمي التوجيه والارشاد _ بنين بنات_ ملتقى ” رفق “. الارشادي تحت شعار ( تعزيز السلوك الإيجابي المضاد للعنف ) يوم غدا الإثنين 14 جماد الثاني الموافق 13 مارس في قاعة القصر للمؤتمرات بمشاركة عدد من المتخصصين والتربويين والأكاديميين.
ذكر ذلك مديرالتعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار والذي أوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي للطلبة بهدف إيجاد بيئة آمنة ومعززة للسلوك الإيجابي ، ويستمر تنفيذ الملتقى على مدى ثلاثة أيام يتخللها العديد من الفعاليات المتنوعة من ندوات محاضرات وورش عمل ومعرض يستهدف كافة الشرائح ( من طلبه ومنسوبي التعليم وأولياء الامور والمجتمع المحلي ) ويشارك فيه نخبة من المتخصصين والتربويين.
وأشار العبد الجبار إلى أن موضوع الملتقى ينسجم مع أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي تركز على بناء شخصية الطالب والطالبة وتحسين بيئة المدرسة .
وأكد العبدالجبار أن ملتقى رفق الارشادي سيسهم بمشيئة الله من خلال مخرجاته في الحد من العنف من خلال تعزيز ثقافة خفض العنف والتنمر في المدارس وتزويد المجتمع بالعديد من الفعاليات والاساليب واتخاذ البدائل التربوية الوقائية وتقديم نماذج وطرق تمنع حدوث العنف على كل المستويات المدرسية والأسرية والطلابية ، وأضاف أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال المرحلة المقبلة تكمن في التحوّل من الاستثمار المادي الى الاستثمار في العقول وهذا لا يأتي الا بالتكامل من حيث السلامة النفسية للطلبة .
وأردف العبدالجبار قائلا جاءت أهمية عقد الملتقى لتعزيز الجهود الرامية إلى خلق الترابط بين جميع الفئات ذات العلاقة الأمر الذي سيسهم في تعزيز السلوك الايجابي وخفض العنف في المدارس .
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